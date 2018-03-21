У Росії зробили гучну заяву щодо загибелі росіян у Великобританії

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що загибель російських громадян на території Великої Британії не є випадковістю, а такі події вже стали тенденцією.

Про це заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Володимир Єрмаков, повідомляє "РИА Новости".

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Він зазначив, що отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері є не першим випадком прикрих подій, які стаються з громадянами Росії саме на території Королівства.

Двоє російських громадян постраждали у Великобританії, і у нас є великі сумніви, що хтось за це відповість. І не перший це випадок,

– сказав політик.

Водночас, Єрмаков згадав і про смерть одіозного російського олігарха Бориса Березовського, який за життя вважався ворогом №1 президента Росії Володимира Путіна, та якого знайшли мертвим у Лондоні в 2013 році.

"Проводячи аналогії, ми можемо згадати про Бориса Березовського, який попросив президента Росії Володимира Путіна, щоб той дав йому можливість повернутися на батьківщину. Ось так випадково, Борис Березовський раптом покінчив життя самогубством в Лондоні, випадково", – додав він.

За словами російського чиновника, у британських колег постійно відбуваються "ось такі випадковості", тому "це не поодинокий випадок, це вже тенденція".

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері військового розвідника Сергія Скрипаля і його 33-річну доньку Юлію отруїли. У Британії вважають, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією речовиною. МЗС Британії теж вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.