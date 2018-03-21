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МЗС Росії здивувало цинічною заявою щодо отруєння доньки Скрипаля

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МЗС Росії здивувало цинічною заявою щодо отруєння доньки Скрипаля
МЗС Росії здивувало цинічною заявою щодо отруєння доньки Скрипаля / washingtondailyreport.com

Російське міністерство закордонних справ заявило, що не виключає сценарію отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля, за яким стоїть безпосередньо британська влада.

Таку заяву зробив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков під час брифінгу для іноземних послів, повідомляє ТАСС.

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"Тут елементарна логіка підказує тільки два можливих варіанти: британська влада або не здатна забезпечити захист від такого роду подій, наприклад, теракту на своїй території. Або вони самі безпосередньо або побічно, я нікого ні в чому не звинувачую, зрежисували напад на російську громадянку (Юлію Скрипаль, – "24"). Третього просто не дано", – переконаний він.

В МЗС Росії також додали, що здивовані відсутністю консульського допуску до Юлії Скрипаль.

У нас викликає щонайменше великий подив, що британська влада в порушення елементарних цивілізованих норм міждержавного спілкування не пропонують російській стороні навіть консульського доступу до російської громадянки, яка явно потрапила в біду,
– додав він.

Хто такий Сергій Скрипаль? Це екс-розвідник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році у Великобританії померла його дружина, а у 2017-му – під час відвідування Росії загадково помер і його 44-річний син.

4 березня 2018 року у британському місті Солсбері військового розвідника Сергія Скрипаля і його 33-річну доньку Юлію отруїли. У Британії вважають, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією речовиною. МЗС Британії теж вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Теги: Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Сергій Лавров отруєння
Джерело: 24 Канал
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