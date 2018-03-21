МИД России удивил циничным заявлением относительно отравления дочери Скрипаля

Российское министерство иностранных дел заявило, что не исключает сценария отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, за которым стоят непосредственно британские власти.

Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков во время брифинга для иностранных послов, сообщает ТАСС.

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"Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти или не способны обеспечить защиту от такого рода событий, например, теракта на своей территории. Или они сами непосредственно или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку ( Юлию Скрипаль, – "24"). Третьего просто не дано", – убежден он.

В МИД России также добавили, что удивлены отсутствием консульского допуска к Юлии Скрипаль.

У нас вызывает по меньшей мере большое удивление, что британские власти в нарушение элементарных цивилизованных норм межгосударственного общения не предоставляют российской стороне даже консульского доступа к российской гражданке, которая явно попала в беду,

–- добавил он.

Кто такой Сергей Скрипаль? Это экс-разведчик ГРУ России, в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году в Великобритании умерла его жена, а в 2017-м – во время посещения России загадочно умер и его 44-летний сын.



4 марта 2018 года в британском городе Солсбери военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию отравили. В Британии считают, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией веществом. МИД Британии тоже считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.