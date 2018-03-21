Лавров пытался узнать местонахождение отравленного Скрипаля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что Япония в контактах с Великобританией сможет установить детали инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

Об этом глава МИД РФ заявил после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно, сообщает "РИА Новости".

Сергей Лавров выразил надежду, что "друзья из Японии", постараются разъяснить "как минимум два факта". Ведь Великобритания, по словам министра, отказывается отвечать на определенные вопросы.

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"Первый – где находится господин Скрипаль и его дочь. И второй – почему официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование будет длиться месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения", – говорится в сообщении.

Глава МИД РФ добавил, что сейчас немало партнеров солидаризировались с Великобританией по делу Скрипаля "без предъявления каких-либо фактов".

Кто такой Сергей Скрипаль? Это экс-разведчик ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году в Великобритании умерла его жена, а в 2017-м – во время посещения России загадочно умер и его 44-летний сын.



4 марта 2018 года в британском городе Солсбери военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию отравили. В Британии считают, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией веществом. МИД Британии тоже считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.