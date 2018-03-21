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Великобритания не будет вводить санкции против РФ из-за отравления Скрипаля

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отравления Скрипаля
отравления Скрипаля / Фото из открытых источников

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что правительство страны пока не будет применять новые санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля, но активно рассматривает новые ограничительные меры на случай необходимости.

Об этом сообщает AP.

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"Кроме высылки дипломатов, Британия ужесточает проверку частных рейсов, прибывающих из России, и готовит законодательство, направленное на активы нарушителей прав человека", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Теги: Новости России Санкции Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости политики
Источник: 24 Канал
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