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Великобританія не буде вводити санкції проти РФ через отруєння Скрипаля

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Отруєння Скрипаля
Отруєння Скрипаля / фото з відкритих джерел

Прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявив, що уряд країни поки не буде застосовувати нові санкції проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля, але активно розглядає нові обмежувальні заходи на випадок необхідності.

Про це повідомляє AP.

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"Крім висилки дипломатів, Британія посилює перевірку приватних рейсів, що прибувають з Росії, і готує законодавство, спрямоване на активи порушників прав людини", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Санкції
Джерело: 24 Канал
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