Великобританія не буде вводити санкції проти РФ через отруєння Скрипаля

Прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявив, що уряд країни поки не буде застосовувати нові санкції проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля, але активно розглядає нові обмежувальні заходи на випадок необхідності.