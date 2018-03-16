Джонсон заявив, що Путін, імовірно, віддав наказ отруїти Скрипаля

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав чинний господар Кремля Володимир Путін.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами.

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"Ми вважаємо, що це надзвичайно ймовірно, що це було його "Путіна – "24") рішення наказати використовувати нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії, Європи, вперше з часів Другої Світової війни", – наголосив дипломат.

Foreign Secretary Boris Johnson says it is "overwhelmingly likely" that it was Russian President Vladimir Putin's decision to direct the use of a nerve agent on British soil — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 16 березня 2018 р.

За його словами, речовину, якою отруїли екс-шпигуна, було вироблено в Росії та там же вона незаконно зберігалася.

Крім того, Джонсон підкреслив, це зрозуміло, що атаку організувала саме Росія.

Foreign Secretary Boris Johnson says the nerve agent used to attack former spy Sergei Skripal was developed and stored illegally by Russia and it is clear the attack was directed by Russia — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 16 березня 2018 р.

"Ми нічого не маємо проти самих росіян. Те, що зараз відбувається, не повинно провокувати русофобію. У нас є конфлікт з путінським Кремлем і з його рішенням", – додав очільник МЗС Британії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.