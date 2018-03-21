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Лавров намагався дізнатись місце перебування отруєного Скрипаля

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Лавров намагався дізнатись місцеперебування отруєного Скрипаля
Лавров намагався дізнатись місцеперебування отруєного Скрипаля / kommersant.ru

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сподівається, що Японія в контактах з Великобританією зможе встановити деталі інциденту з отруєнням екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля.

Про це глава МЗС РФ заявив після переговорів з главою МЗС Японії Таро Коно, повідомляє "РИА Новости".

Сергій Лавров висловив сподівання, що "друзі з Японії", постараються роз'яснити "як мінімум два факти". Адже Великобританія, за словами міністра, відмовляється відповідати на певні питання.

Читайте також: Великобританія не буде вводити санкції проти РФ через отруєння Скрипаля

"Перший – де перебуває пан Скрипаль і його дочка. І другий – чому офіційний представник Скотланд-Ярду заявив, що розслідування триватиме місяці, а вердикт британський уряд вже виніс, не чекаючи судового рішення", – йдеться у повідомленні.

Глава МЗС РФ додав, що зараз чимало партнерів солідаризувалися з Великобританією щодо справи Скрипаля "без пред'явлення будь-яких фактів".

Хто такий Сергій Скрипаль? Це екс-розвідник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році у Великобританії померла його дружина, а у 2017-му – під час відвідування Росії загадково помер і його 44-річний син.

4 березня 2018 року у британському місті Солсбері військового розвідника Сергія Скрипаля і його 33-річну доньку Юлію отруїли. У Британії вважають, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією речовиною. МЗС Британії теж вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Японія Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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