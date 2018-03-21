У Великобританії розповіли, як "вибори Путіна" можуть бути пов'язані з отруєнням Скрипаля

Отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії може бути пов'язане з президентськими виборами в Росії, що відбулися 18 березня.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, передає "Радіо Свобода".

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"Думаю, що терміни (для здійснення нападу – "24"), ймовірно, більш тісно пов'язані з нещодавніми виборами в Росії. Так роблять багато недемократичних фігур, коли стикаються з якимись критичними політичними моментами, викликають в уяві громадськості образ ворога", – заявив Джонсон.

На думку британського міністра, таким чином Росія мала намір послати повідомлення потенційним перебіжчикам, а Британію обрала як ціль для нападу через те, що Лондон регулярно "викривав" порушення з боку Москви.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері військового розвідника Сергія Скрипаля і його 33-річну доньку Юлію отруїли. У Британії вважають, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією речовиною. МЗС Британії теж вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Це екс-розвідник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році у Великобританії померла його дружина, а у 2017-му – під час відвідування Росії загадково помер і його 44-річний син.