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Небачене хамство та провокація, – Пєсков про звинувачення в отруєнні Скрипаля

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков / vladtime.ru

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає, що звинувачення Великобританії у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки – це "провокація".

Про це Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю програмі "Підсумки тижня" на НТВ, пише РІА Новости.

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Це – небачене хамство. Ніхто ніколи не зустрічався з ситуацією, коли звинувачують країну в чомусь, що навіть не можуть сформулювати і не намагаються формулювати,
– зазначив Пєсков.

Також він додав: "Ми констатуємо, що це безпрецедентні абсолютно - що межують, напевно, з бандитизмом, міжнародні справи".

"Що за цим стоїть? Внутрішні проблеми Британії, або її проблеми взаємин з союзниками, або ще щось? Це, швидше за все, не наша справа. Наша справа - як впоратися з цією провокацією", – заявив прес-секретар Путіна.

Пєсков додав, що Путін сформулював свою позицію: "Він сказав, що ми займаємося нашими внутрішніми справами у першу чергу, а ця подія сталася у вас, і ви спочатку маєте розібратися, а потім вже про щось говорити".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії та припинив діяльність на території Федерації Британської Ради. 22 березня у Росії припинила свою діяльність Британська Рада.

Зазначимо, що Велика Британія ідентифікувала речовину, якою отруїли Скрипаля.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили й вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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