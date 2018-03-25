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Геращенко відповіла, чому Україна не висилає російських дипломатів

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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / politeka.net

Перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко прокоментувала закиди про те, що країни ЄС готуються вислати російських дипломатів, а Україна – ні.

Про це Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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В Україні давно немає посла РФ, ми не прийняли агреман на нового посла. Так само немає посла України в РФ. Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули,
– зазначила вона.

І додала, що Україна не висилає російських дипломатів, оскільки висилка українських консулів залишить українських політв'язнів у Росії без підтримки.

"Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів – й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з мордором, без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку. Ви правда цього хочете? Чи запитаємо в мами Клиха, дружини Карпюка, родини Сущенка і Гриба, інших наших заручників?", – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, 24 березня британське видання Times повідомило, що до 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів через звинувачення Москви в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.


У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії та припинив діяльність на території Федерації Британської Ради. 22 березня у Росії припинила свою діяльність Британська Рада.

До слова, Велика Британія ідентифікувала речовину, якою отруїли Скрипаля.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили й вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини України Новини політики Ірина Геращенко Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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