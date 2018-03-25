Геращенко ответила, почему Украина не высылает российских дипломатов

Первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко прокомментировала упреки о том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина – нет.

Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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В Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов,

– отметила она.

И добавила, что Украина не высылает российских дипломатов, поскольку высылка украинских консулов ​​оставит украинских политзаключенных в России без поддержки.

"Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​– и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите этого? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", – отметила Геращенко.

Добвим, 24 марта британское издание Times сообщило, что в 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов из-за обвинения Москвы в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 17 марта соответствующий шаг совершил и Кремль, объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и прекратил деятельность на территории Федерации Британского Совета. 22 марта в России прекратил свою деятельность Британский Совет.

К слову, Великобритания идентифицировала вещество, которым отравили Скрипаля.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году, во время посещения России, при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.