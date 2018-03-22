Дипломатическая война между Кремлем и Британией: в России закрылась мощная организация

Британский Совет заявил о прекращении деятельности на территории Российской Федерации. Как отметили в международной организации, такой шаг является вынужденным, поскольку осуществляется согласно заявлению Министерства иностранных дел РФ.

Такое заявление центр Британского Совета в России опубликовал на своем сайте.

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"Британскому Совету велено прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание. Мы работали в Москве с 1959 года", – отметили в организации.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.



17 марта соответствующий шаг предпринял и Кремль, который объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и прекратил деятельность на территории Федерации Британского Совета.

Что такое Британский Совет? Это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Является неминистерским департаментом правительства Великобритании, который был создан благодаря Королю Георгу VI и зарегистрирован как благотворительная организация в Англии. Организация работает в 53 странах мира, в том числе и в Украине. В Великобритании Британский Совет также управляет Международной ассоциацией студенческого обмена для получения опыта по специальности: эта программа действует в более чем 80 странах мира.