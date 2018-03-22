Дипломатична війна між Кремлем і Британією: у Росії закрилась потужна організація

Британська Рада заявила про припинення діяльності на території Російської Федерації. Як зауважили у міжнародній організації, такий крок є вимушеним, оскільки здійснюється відповідно до заяви Міністерства закордонних справ РФ.

Таку заяву осередок Британської Ради у Росії опублікував на своєму сайті.

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"Британській Раді наказано припинити діяльність в Росії відповідно до заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Відповідно до цього ми скасували всі заплановані заходи та програми. Ми глибоко шкодуємо про це та дякуємо за ваше розуміння. Ми працювали у Москві з 1959 року", – зазначили в організації.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.



17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії та припинив діяльність на території Федерації Британської Ради.

Що таке Британська Рада? Це міжнародна організація, що представляє Великобританію в галузі культури та освіти. Є неміністерським департаментом уряду Великої Британії, який було створено завдяки Королю Георгу VI та зареєстровано як благодійна організація в Англії. Інституція працює у 53 країнах світу, в тому числі і в Україні. У Великій Британії Британська Рада також управляє Міжнародною асоціацією студентського обміну для здобуття досвіду за спеціальністю: ця програма діє у більш ніж 80 країнах світу.