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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Росія висилає 23 британських дипломатів і припиняє роботу Британської Ради

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Росія висилає британських дипломатів
Росія висилає британських дипломатів / Фото із відкритих джерел

Росія оголосила персонами нон грата 23 дипломатичних співробітників посольства Великобританії і припиняє діяльність на території Федерації Британської Ради.

Про це йдеться в повідомленні, що вранці 17 березня з’явилось на офіційному сайті МЗС Росії.

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У Лаврова зазначають, що 17 березня у МЗС РФ був викликаний посол Великобританії Лорі Брістоу і йому вручили ноту про видворення з федерації та оголошення персонами нон-грата 23 співробітників посольства Великобританії у Москві.

Такі дії у Кремлі назвали відповіддю британській стороні на "провокації і бездоказові звинувачення", пов'язані з отруєнням у Солсбері колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля.

У МЗС РФ також повідомили, що відкликають свою згоду на відкриття Генерального консульства Великобританії у Санкт-Петербурзі та припиняють роботу Британської Ради на території Росії.

Британська сторона попереджена, що в разі, якщо будуть зроблені подальші дії недружнього характеру щодо Росії, російська сторона залишає за собою право прийняття інших заходів у відповідь,
– лякають у Лаврова.

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4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Через це у Лондоні повідомили про видворення з Великобританії 23 російських дипломатів та призупинення дипломатичних контактів з Росією на високому рівні.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ отруїти Скрипаля міг віддати особисто президент Росії Володимир Путін.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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