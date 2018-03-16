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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Від отрути, яку підсунули Скрипалю, могла постраждати 131 особа, – поліція

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Отруту для Скрипаля могли підкинути в багаж його доньки ще у Москві
Отруту для Скрипаля могли підкинути в багаж його доньки ще у Москві / МК

Британська поліція і розвідка MI5, які полюють на потенційних вбивць, що хотіли отруїти подвійного агента Сергія Скрипаля, вважають, що "кремлівські найманці" могли взагалі не в'їжджати на територію Сполученого Королівства.

Так, нервово-паралітичний газ "Новачок", який використали, щоб отруїти екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, підкинули у валізу його дочки Юлії перед тим, як вона вилетіла з Москви, повідомляє The Daily Telegraph із посиланням на високопоставлені джерела.

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Наразі слідчі відпрацьовують версію про те, що отрутою були просякнуті предмети одягу, косметика або подарунок Скрипалю, який розпакували тільки в його будинку в Солсбері. Якщо ця версія підтвердиться, то можна буде зробити висновок, що до Скрипаля дісталися через його дочку.

За словами заступника начальника поліції графства Вілтшир Пола Міллса, ймовірно, що в контакт з отруйною речовиною вступила 131 особа. Зараз вони перебувають під пильним наглядом лікарів.

Окрім того, Міллс зазначив, що в зв'язку з інцидентом за допомогою у медзаклади звернулися 46 людей. Жертви отруєння все ще перебувають у відділенні інтенсивної терапії в критичному стані, а місце події поліція обгородила на кілька місяців.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини Росії Розслідування Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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