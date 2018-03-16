От отравы, которую подсунули Скрипалю, мог пострадать 131 человек, – полиция

Британская полиция и разведка MI5, охотящиеся на потенциальных убийц, которые хотели отравить двойного агента Сергея Скрипаля, считают, что "кремлевские наемники" могли вообще не въезжать на территорию Соединенного Королевства.

Так, нервно-паралитический газ "Новичок", который использовали, чтобы отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, подбросили в чемодан его дочери Юлии перед тем, как она вылетела из Москвы, сообщает The Daily Telegraphсо ссылкой на высокопоставленные источники.

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Сейчас следователи отрабатывают версию о том, что ядом были пропитаны предметы одежды, косметика или подарок Скрипалю, который распаковали только в его доме в Солсбери. Если эта версия подтвердится, то можно будет сделать вывод, что до Скрипаля добрались через его дочь.

По словам заместителя начальника полиции графства Уилтшир Пола Миллса, вероятно, что в контакт с ядовитым веществом вступил 131 человек, которые сейчас находятся под пристальным наблюдением врачей.

Кроме того, Миллс отметил, что в связи с инцидентом за помощью в медучреждения обратились 46 человек. Жертвы отравления все еще находятся в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии, а место происшествия полиция огородила на несколько месяцев.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанной Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.