Россия высылает 23 британских дипломатов и прекращает работу Британского Совета

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и прекращает деятельность на территории Федерации Британского Совета.

Об этом говорится в сообщении, которое утром 17 марта появилось на официальном сайте МИД России.

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В Лаврова отмечают, что 17 марта в МИД РФ был вызван посол Великобритании Лори Бристоу и ему вручили ноту о выдворении из федерации и объявление персонами нон-грата 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Такие действия в Кремле назвали ответом британской стороне на "провокации и бездоказательные обвинения", связанные с отравлением в Солсбери бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

В МИД РФ также сообщили, что отзывают свое согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращают работу Британского Совета на территории России.

Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других мер,

— пугают в Лаврова.

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4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Из-за этого в Лондоне сообщили о выдворении из Великобритании 23 российских дипломатов и приостановлении дипломатических контактов с Россией на высоком уровне.



16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ отравить Скрипаля мог отдать лично президент России Владимир Путин.