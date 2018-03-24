Около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, - The Times

До 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов из-за обвинений Москвы в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

С таким утверждением выступила газета The Times. Издание информирует, что "до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы".

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Конкретизируя эту информацию, The Times сообщает, что "в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран".

По утверждению газеты, "беспрецедентный раунд скоординированного выдворения начнется в понедельник с отзыва посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера на четыре недели".

Кроме того, высокопоставленный иностранный дипломат сообщил CNN, что Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны, "скорее всего, вышлют россиян в понедельник".

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.



В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 17 марта соответствующий шаг совершил и Кремль, который объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и прекратил деятельность на территории Британского Совета Федерации. 22 марта в России прекратил свою деятельность Британский Совет.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.