Трамп может выслать российских дипломатов из страны: детали

Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответной меры на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Подчеркивается, что в рекомендации не указано определенное количество российских дипломатов.

"Решение направить данную рекомендацию президенту было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме в среду, в ходе которой Совет нацбезопасности разработал ряд вариантов действий против России", - сообщает телеканал со ссылкой на несколько сотрудников Госдепартамента и источник.

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По словам нескольких источников, вариант выслать российских дипломатов из США был бы "самым жестким ответом", и именно он стал приоритетным по итогам встречи.

"Если Трамп решит действовать по рекомендации Совета нацбезопасности, то это решение будет принято в ближайшее время, возможно, в начале следующей недели", - сказал источник.

Позже стало известно, что США рассматривают разные варианты в отношении России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила "РИА Новости" официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений. На сегодня нет мер, о которых госдепартамент мог бы сообщить, но когда мы приступим к действию, мы обязательно вас проинформируем", – сказала она.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.



В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 17 марта соответствующий шаг совершил и Кремль, который объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и прекратил деятельность на территории Британского Совета Федерации. 22 марта в России прекратил свою деятельность Британский Совет.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.