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Трамп може вислати російських дипломатів з країни: деталі

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Трамп може вислати російських дипломатів з країни: деталі

Рада національної безпеки США рекомендував президенту Дональду Трампу вислати російських дипломатів із США в якості відповіді на інцидент з отруєнням в Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, яке знайоме з ситуацію. Підкреслюється, що в рекомендації не вказано певну кількість російських дипломатів.

"Рішення направити дану рекомендацію президенту було прийнято після зустрічі на високому рівні в Білому домі в середу, в ході якої Рада нацбезпеки розробила ряд варіантів дій проти Росії", – повідомляє телеканал з посиланням на кілька співробітників Держдепартаменту і джерело.

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За словами декількох джерел, варіант вислати російських дипломатів із США був би "найжорсткішим відповіддю", і саме він став пріоритетним за підсумками зустрічі.

"Якщо Трамп вирішить діяти за рекомендацією Ради нацбезпеки, то це рішення буде прийнято найближчим часом, можливо, на початку наступного тижня", – сказало джерело.

Згодом стало відомо, що США розглядають різні варіанти щодо Росії у зв'язку зі справою про отруєння британського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері, заявила "РИА Новости" офіційний представник держдепартаменту США Хізер Науерт. l

"США розглядають різні варіанти відповіді на обурливі дії Росії в Великобританії, щоб і продемонструвати солідарність з нашим союзником, і залучити Росію до відповідальності за явне порушення міжнародних норм і угод. На сьогодні немає заходів, про які держдепартамент міг би повідомити, але коли ми приступимо до дії, ми обов'язково вас проінформуємо", – сказала вона.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії та припинив діяльність на території Федерації Британської Ради. 22 березня у Росії припинила свою діяльність Британська Рада.

До слова, Велика Британія ідентифікувала речовину, якою отруїли Скрипаля.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Отруєння Сергія Скрипаля Новини США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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