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Невиданное хамство и провокация, – Песков про обвинение в отравлении Скрипаля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / vladtime.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает, что обвинение Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери – это "провокация".

Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Итоги недели" на НТВ, пишет "РИА Новости".

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Это – невиданное хамство. Никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать,
– отметил Песков.

Также он добавил: "Мы констатируем, что это беспрецедентные абсолютно – граничащие, наверное, с бандитизмом, международные дела".

"Что за этим стоит? Внутренние проблемы Британии, или ее проблемы взаимоотношений с союзниками, или еще что? Это, скорее всего, не наше дело. Наше дело – как справиться с этой провокацией", – заявил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что Путин сформулировал свою позицию: "Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это событие произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 17 марта соответствующий шаг совершил и Кремль, объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и прекратил деятельность на территории Федерации Британского Совета. 22 марта в России прекратил свою деятельность Британский Совет.

К слову, Великобритания идентифицировала вещество, которым отравили Скрипаля.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году, во время посещения России, при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости России Новости политики Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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