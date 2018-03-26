Сьогодні США та країни ЄС оголосять про вислання російських дипломатів, – ЗМІ

У понеділок, 26 березня, США та кілька країн Євросоюзу оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії.

Про це із посиланням на джерела повідомила кореспондентка телеканалу CNN, яка працює у Держдепартаменті США, Мішель Косінскі.

Зазначимо, що 24 березня британське видання Times повідомило, що близько 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів.

"Джерело: завтра (26 березня) очікується узгоджене повідомлення від США та кількох європейських країн про вислання груп російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримають копняка", – мовиться у повідомленні Косінскі.

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Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot. — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 25 марта 2018 г.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.