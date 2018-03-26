12:20
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -3°C
  • середа
    2°C -1°C
  • четвер
    1°C -2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сьогодні США та країни ЄС оголосять про вислання російських дипломатів, – ЗМІ

744 Читать новость на русском
США та країни ЄС оголосять про вислання російських дипломатів
США та країни ЄС оголосять про вислання російських дипломатів / Фото звільних мереж

У понеділок, 26 березня, США та кілька країн Євросоюзу оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії.

Про це із посиланням на джерела повідомила кореспондентка телеканалу CNN, яка працює у Держдепартаменті США, Мішель Косінскі.

Зазначимо, що 24 березня британське видання Times повідомило, що близько 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів.

"Джерело: завтра (26 березня) очікується узгоджене повідомлення від США та кількох європейських країн про вислання груп російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримають копняка", – мовиться у повідомленні Косінскі.

Читайте також: Геращенко відповіла, чому Україна не висилає російських дипломатів

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Євросоюз Європа Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
сьогодні, 12:01 Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
Все про екологію 669
Хто міг довести льотчика Владислава Волошина до самогубства
сьогодні, 11:00 Хто міг довести льотчика Владислава Волошина до самогубства
544
В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
сьогодні, 08:35 В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Ольга Черненко 5237
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 2401
Найсмішніші меми тижня:
25 березня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "вибухова" Савченко та "вождь" Путін
4310
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук