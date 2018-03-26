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Сегодня США и страны ЕС объявят о высылке российских дипломатов, – СМИ

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США и страны ЕС объявят о высылке российских дипломатов
США и страны ЕС объявят о высылке российских дипломатов / Фото из открытых источников

В понедельник, 26 марта, США и несколько стран Евросоюза объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом со ссылкой на источники сообщила корреспондент телеканала CNN, которая работает в Госдепартаменте США, Мишель Косински.

Отметим, что 24 марта британское издание Times сообщило, что около 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов.

"Источник: завтра (26 марта) ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинок", – говорится в сообщении Косински.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Теги: Новости России Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Европа Евросоюз Новости США
Источник: 24 Канал
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