Порошенко висилає з України 13 російських дипломатів

Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів

Про цей йдеться в заяві на сайті Президента України

"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна, у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені", – йдеться в заяві.

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Як йдеться заяві, наступний крок – "збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій".

"Наша спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.



24 березня британське видання Times повідомило, що близько 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів. 26 березня США та кілька країн Євросоюзу оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії.