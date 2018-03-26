Украина, США и ЕС: какие страны выдворяют российских дипломатов
26 марта США и ряд стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов за громкое дело об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".
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Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал виновным в этом скандале непосредственно президента РФ Владимира Путина.
14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудника дипучреждений.
26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов.
О решении выслать дипломатов РФ объявили также ряд стран Европы.
Председатель Совета Европы Дональд Туск сообщил, что всего 14 стран ЕС приняли дипломатические меры в отношении РФ из-за дела Скрипаля.
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США объявили, что вынуждены выдворить сразу 60 российских дипломатов и закрыть консульство в городе Сиэтл.
Также известно, что 4 дипломатов РФ высылает Канада.
Список стран и количество выдворенных из них российских дипломатов по состоянию на 26 марта:
Великобритания – 23
США – 60
Украина – 13
Германия – 4
Франция – 4
Польша – 4
Литва – 3
Чехия – 3
Латвия – 1
Италия – 2
Испания – 2
Дания – 2
Нидерланды – 2
Румыния – 1
Хорватия – 1
Венгрия – 1
Эстония – 1