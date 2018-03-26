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Украина, США и ЕС: какие страны выдворяют российских дипломатов

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Выдворение российских дипломатов: перечень стран
Выдворение российских дипломатов: перечень стран / Getty images

26 марта США и ряд стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов за громкое дело об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал виновным в этом скандале непосредственно президента РФ Владимира Путина.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудника дипучреждений.

26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов.

О решении выслать дипломатов РФ объявили также ряд стран Европы.

Председатель Совета Европы Дональд Туск сообщил, что всего 14 стран ЕС приняли дипломатические меры в отношении РФ из-за дела Скрипаля.

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США объявили, что вынуждены выдворить сразу 60 российских дипломатов и закрыть консульство в городе Сиэтл.

Также известно, что 4 дипломатов РФ высылает Канада.

Список стран и количество выдворенных из них российских дипломатов по состоянию на 26 марта:

Великобритания – 23

США – 60

Украина – 13

Германия – 4

Франция – 4

Польша – 4

Литва – 3

Чехия – 3

Латвия – 1

Италия – 2

Испания – 2

Дания – 2

Нидерланды – 2

Румыния – 1

Хорватия – 1

Венгрия – 1

Эстония – 1

Теги: Новости Украины Новости политики Высылка российских дипломатов Новости России Отравление Сергея Скрипаля Новости США Евросоюз
Источник: 24 Канал
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