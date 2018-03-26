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Україна, США та ЄС: які країни видворяють російських дипломатів

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Видворення російських дипломатів: перелік країн
Видворення російських дипломатів: перелік країн / Getty images

26 березня США та низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів через гучну справу щодо отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок".

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Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон назвав винним у цьому скандалі безпосередньо президента РФ Володимира Путіна.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов.

26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів.

Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили також низка країн Європи.

Голова Ради Європи Дональд Туск повідомив, що загалом 14 країн ЄС вжили дипломатичних заходів щодо РФ через справу Скрипаля.

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США оголосили, що змушені видворити одразу 60 російських дипломатів та закрити консульство у місті Сіетл.

Також відомо, що 4 дипломатів РФ висилає Канада.

Перелік країн та кількість видворених із них російських дипломатів станом на 26 березня:

Великобританія – 23

США – 60

Україна – 13

Німеччина – 4

Франція – 4

Польща – 4

Литва – 3

Чехія – 3

Латвія – 1

Італія – 2

Іспанія – 2

Данія – 2

Нідерланди – 2

Румунія – 1

Хорватія – 1

Угорщина – 1

Естонія – 1

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Новини США Видворення російських дипломатів Отруєння Сергія Скрипаля Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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