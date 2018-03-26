Вокруг России назревает международный скандал: Чехия высылает "разведчиков" РФ под прикрытием

В связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери из Чехии будут высланы российские дипломаты.

16 марта Польша приняла решение о высылке из страны российских дипломатов, о чем проинформировала Россию.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в связи с отравлением экс-полковника ГРУ из страны тоже высылают российских дипломатов. Об этом он написал в Facebook.

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Уже само по себе обозначение "дипломат" неправильное. На самом деле это люди, которых называют "задекларированными разведчиками". В Чехии их, вроде, больше всего в Европе,

– пишет Бабиш.

Он отметил, что "незадекларированные разведчики" ничего хорошего для Чехии тоже не делают.

"Хотя Великобритания и выходит из состава Евросоюза, мы должны все сделать для того, чтобы Европа осталась сильной и единой. К тому же Великобритания является видным членом НАТО и, с точки зрения европейской и трансатлантической безопасности – важным партнером для Чехии. Так что, повторяю, Британию мы должны поддержать", – подчеркнул глава правительства Чехии.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".