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Навколо Росії назріває міжнародний скандал: Чехія висилає "розвідників" РФ під прикриттям

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Чехія висилає російських розвідників під прикриттям
Чехія висилає російських розвідників під прикриттям / Фото з Facebook

У зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки з Чехії будуть вислані російські дипломати.

16 березня Польща схвалила рішення про вислання з країни російських дипломатів, про що поінформувала Росію.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ з країни також висилають російських дипломатів. Про це він написав у Facebook.

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Вже саме по собі позначення "дипломат" неправильне. Насправді це люди, яких називають "задекларованими розвідниками". У Чехії їх, начебто, найбільше в Європі,
– пише Бабіш.

Він зазначив, що "незадекларовані розвідники" нічого доброго для Чехії теж не роблять.

"Хоча Великобританія і виходить зі складу Євросоюзу, ми повинні все зробити для того, щоб Європа залишилася сильною і єдиною. До того ж Британія є видним членом НАТО і, з точки зору європейської та трансатлантичної безпеки – важливим партнером для Чехії. Так що, повторюю, Британію ми повинні підтримати", – наголосив глава уряду Чехії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Теги: Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Скандал Чехія
Джерело: 24 Канал
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