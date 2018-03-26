12:19
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -3°C
  • середа
    2°C -1°C
  • четвер
    1°C -2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна не має способів повернути Крим, – британський політолог

876 Читать новость на русском
Як Україна може повернути Крим
Як Україна може повернути Крим / euromaidanpress.com

Повернути окупований Крим Україна може одним-єдиним шляхом – великою війною проти Росії. Але цієї війни ніколи не станеться.

Таку думку висловив фахівець з пострадянського простору, британський політолог Майкл Емерсон, передає "Апостроф".

Він нагадав, що санкції ЄС щодо окремих осіб у Криму зберігаються. Можливо, навіть, залишаться в силі завжди.

Читайте також: Путін готовий вирішити проблему Донбасу, – Time

"Але, з іншого боку, анексія Криму, на жаль, є фактом. Й оскільки ЄС та США в оперативному плані зараз дуже занепокоєні тим, що робити з Луганськом та Донецьком, з Кримом, здається, усе інакше. Простіше кажучи, бачення таке: "на жаль, Криму більше немає, крапка", – зазначив Емерсон.

Він додав, що в України немає способів повернути Крим, крім великої війни з Росією. Але всі добре розуміють, що цієї війни не буде.

Щодо Донбасу, то тут теж глухий кут, адже миротворча місія ООН, концепцію якої пропонує Росія, є неприйнятною, адже стосується лише лінії розмежування між окупованими регіонами та рештою України.

Тому варіант перший: на Донбас чекає те саме (що і Крим, – "24"). Це насправді не образно – досить, щоби ситуація залишалася такою, як є. Є інший варіант – його можна назвати "придністровізацією". Його суть у реальному припиненні вогню на Донбасі,
– вважає політолог.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна на Донбасі війна Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук