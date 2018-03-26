Україна не має способів повернути Крим, – британський політолог

Повернути окупований Крим Україна може одним-єдиним шляхом – великою війною проти Росії. Але цієї війни ніколи не станеться.

Таку думку висловив фахівець з пострадянського простору, британський політолог Майкл Емерсон, передає "Апостроф".

Він нагадав, що санкції ЄС щодо окремих осіб у Криму зберігаються. Можливо, навіть, залишаться в силі завжди.

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"Але, з іншого боку, анексія Криму, на жаль, є фактом. Й оскільки ЄС та США в оперативному плані зараз дуже занепокоєні тим, що робити з Луганськом та Донецьком, з Кримом, здається, усе інакше. Простіше кажучи, бачення таке: "на жаль, Криму більше немає, крапка", – зазначив Емерсон.

Він додав, що в України немає способів повернути Крим, крім великої війни з Росією. Але всі добре розуміють, що цієї війни не буде.

Щодо Донбасу, то тут теж глухий кут, адже миротворча місія ООН, концепцію якої пропонує Росія, є неприйнятною, адже стосується лише лінії розмежування між окупованими регіонами та рештою України.

Тому варіант перший: на Донбас чекає те саме (що і Крим, – "24"). Це насправді не образно – досить, щоби ситуація залишалася такою, як є. Є інший варіант – його можна назвати "придністровізацією". Його суть у реальному припиненні вогню на Донбасі,

– вважає політолог.