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Путін готовий вирішити проблему Донбасу, – Time

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Путін готовий вирішити проблему Донбасу
Путін готовий вирішити проблему Донбасу / vg.no

Переобораний президент Росії Володимир Путін готовий ввести на Донбас міжнародну тимчасову адміністрацію. Але "поступок" щодо окупованого Криму чекати не варто.

Про це йдеться у матеріалі колишнього головного редактора телеканалу "Дождь" Михайла Зигаря "Путін вважає, що йому судилося зробити Росію знову великою. І він тільки починає", опублікованому на сторінках Time.

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За інформацією видання з посиланням на власні джерела у МЗС РФ, протягом наступного президентського терміну Володимир Путін буде готовий ввести на тимчасово окуповані території проросійськими бойовиками міжнародну тимчасову адміністрацію,

Протягом свого наступного терміну Путін готовий вирішити проблему Донбасу. Джерела у Міністерстві закордонних справ РФ розповіли Time, що Путін готовий зробити східну Україну територією, контрольованою тимчасовою міжнародною адміністрацією — як це було у Боснії і Герцоговині, або у Косово,
— йдеться у статті.

Однак він не готовий розглядати кримське питання. На думку глави Кремля, "це справедливо". На його думку, населення Криму задоволене анексією, а це означає, що справедливість була забезпечена – нічого не потрібно змінювати.

До слова, американський журнал Time опублікував обкладинку квітневого номеру. На ній зображений президент Росії Володимир Путін. Назва номеру — "Цар, що сходить".

Теги: Новини України Анексія Криму Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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