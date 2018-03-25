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Путин готов решить проблему Донбасса, – Time

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Путин готов решить проблему Донбасса
Путин готов решить проблему Донбасса / vg.no

Переизбранный президент России Владимир Путин готов ввести на Донбасс международную временную администрацию. Но "уступок" по оккупированному Крыму ждать не стоит.

Об этом говорится в материале бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря "Путин считает, что ему суждено сделать Россию снова большой. И он только начинает", опубликованном на страницах Time.

По информации издания со ссылкой на собственные источники в МИД РФ, в течение следующего президентского срока Владимир Путин будет готов ввести на временно оккупированных территориях пророссийскими боевиками международную временную администрацию,

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В течение своего следующего срока Путин готов решить проблему Донбасса. Источники в Министерстве иностранных дел РФ рассказали Time, что Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово,
– говорится в статье.

Однако он не готов рассматривать крымский вопрос. По мнению главы Кремля, "это справедливо". По его мнению, население довольно аннексией, а это значит, что справедливость была обеспечена – ничего не нужно менять.

К слову, американский журнал Time опубликовал обложку апрельского номера. На ней изображен президент России Владимир Путин. Название номера – "Восходящий царь".

Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Аннексия Крыма Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
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