Путин готов решить проблему Донбасса, – Time
Переизбранный президент России Владимир Путин готов ввести на Донбасс международную временную администрацию. Но "уступок" по оккупированному Крыму ждать не стоит.
Об этом говорится в материале бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря "Путин считает, что ему суждено сделать Россию снова большой. И он только начинает", опубликованном на страницах Time.
По информации издания со ссылкой на собственные источники в МИД РФ, в течение следующего президентского срока Владимир Путин будет готов ввести на временно оккупированных территориях пророссийскими боевиками международную временную администрацию,
Читайте также: Савченко обратилась к Путину из зала суда
В течение своего следующего срока Путин готов решить проблему Донбасса. Источники в Министерстве иностранных дел РФ рассказали Time, что Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово,
– говорится в статье.
Однако он не готов рассматривать крымский вопрос. По мнению главы Кремля, "это справедливо". По его мнению, население довольно аннексией, а это значит, что справедливость была обеспечена – ничего не нужно менять.
К слову, американский журнал Time опубликовал обложку апрельского номера. На ней изображен президент России Владимир Путин. Название номера – "Восходящий царь".
Выбор редакции
-
Безумный диктатор, способный сжечь мир в ядерном апокалипсисе, – Каспаров о Путинесегодня , 10:50
-
Главные новости 24 марта: Савченко в СИЗО, пожар на Львовщине, Пэрис Хилтон едет в Украинусегодня , 09:12
-
Звонок Трампа Путину не означает, что он собирается с ним договариваться, – экспертсегодня , 08:01