Time розмістив на обкладинці журналу "царя Путіна" з короною на голові: фото
Американський журнал Time опублікував обкладинку квітневого номеру. На ній зображений президент Росії Володимир Путін. Назва номеру — "Цар, що сходить".
Два головних матеріали у квітневому номері видання – це роботи російського журналіста, письменника Михайла Зигаря "Як Володимир Путін планує залишитись на вершині" та стаття американського політолога Ієна Бреммера "Чому Росія продовжує тонути", пише "Громадське".
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Обкладинка журналу Time з "царем, що сходить" Путіним з короною на голові
Джерело: 24 Канал
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