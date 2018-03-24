Time розмістив на обкладинці журналу "царя Путіна" з короною на голові: фото

Американський журнал Time опублікував обкладинку квітневого номеру. На ній зображений президент Росії Володимир Путін. Назва номеру — "Цар, що сходить".

Два головних матеріали у квітневому номері видання – це роботи російського журналіста, письменника Михайла Зигаря "Як Володимир Путін планує залишитись на вершині" та стаття американського політолога Ієна Бреммера "Чому Росія продовжує тонути", пише "Громадське".

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Обкладинка журналу Time з "царем, що сходить" Путіним з короною на голові