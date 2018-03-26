Украина не имеет способов вернуть Крым, – британский политолог

Вернуть оккупированный Крым Украина может одним-единственным путем – большой войной против России. Но эта война никогда не произойдет.

Такое мнение высказал специалист по постсоветскому пространству, британский политолог Майкл Эмерсон, передает "Апостроф".

Он напомнил, что санкции ЕС в отношении отдельных лиц в Крыму сохраняются. Возможно даже останутся в силе всегда.

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"Но, с другой стороны, аннексия Крыма, к сожалению, является фактом. И поскольку ЕС и США в оперативном плане сейчас очень обеспокоены тем, что делать с Луганском и Донецком, с Крымом, кажется, все иначе. Проще говоря, видение такое: "к сожалению, Крыма больше нет, точка", – отметил Эмерсон.

Он добавил, что у Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны с Россией. Но все хорошо понимают, что этой войны не будет.

Что касается Донбасса, то здесь тоже тупик, ведь миротворческая миссия ООН, концепцию которой предлагает Россия, неприемлема, ведь касается только линии разграничения между оккупированными регионами и остальной Украиной.

Поэтому вариант первый: Донбасс ждет то же (что и Крым, – "24"). Это на самом деле не образно – достаточно, чтобы ситуация оставалась такой, как есть. Есть другой вариант – его можно назвать "приднистровизацией". Его суть в реальном прекращении огня на Донбассе,

– считает политолог.