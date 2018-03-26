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Польща висилає російських дипломатів

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Польща вишле з країни російських дипломатів
Польща вишле з країни російських дипломатів / Фото з вільних мереж

Польща схвалила рішення про вислання з країни російських дипломатів, про що поінформувала Росію.

Про це заявив посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв, повідомляє "Российская газета".

Зазначимо, що раніше 26 березня МЗС Польщі, Литви, Латвії та Естонії викликали до себе російських послів.

При цьому про точну кількість російських дипломатів, на яких очікує вислання із Польщі, не повідомляється.

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"Рішення прийнято. Про це поінформує польська сторона", – заявив Андрєєв після свого візиту в МЗС Польщі.

До слова, раніше також повідомлялося, що 26 березня США та кілька країн Євросоюзу оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії.

Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Новини Польщі Скандал
Джерело: 24 Канал
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