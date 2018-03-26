14:02
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Польські спецслужби спіймали російського шпигуна

902 Читать новость на русском
Польські спецслужби затримали російського шпигуна
Польські спецслужби затримали російського шпигуна / Ілюстративне фото

У понеділок, 26 березня, польські журналісти повідомили, що працівники Агентства внутрішньої безпеки затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

За інформацією видання TVP Info, затриманий цікавився діяльністю Міністерства енергетики Польщі.

ЗМІ також назвали ім’я затриманого – Марек В. Зазначається, що він підтримував контакти з російськими розвідниками, які працюють під дипломатичним прикриттям у посольстві у Варшаві.

Читайте також: Литва назвала Росію головною загрозою своїй національній безпеці

Також повідомляється, що дії Агентства внутрішньої безпеки Польщі узгоджувались зі спецслужбами інших країн Євросоюзу. Інформацію про це затримання підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

У свою чергу видання Onet.pl повідомляє, що затримання відбулося 23 березня, а підозрюваного взяли під арешт строком на три місяці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 березня в МЗС Польщі був викликаний посол Росії Сергій Андрєєв. Проте, чи пов'язано це із затриманням шпигуна – поки що невідомо.

Теги: Новини Польщі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук