Польські спецслужби спіймали російського шпигуна

У понеділок, 26 березня, польські журналісти повідомили, що працівники Агентства внутрішньої безпеки затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

За інформацією видання TVP Info, затриманий цікавився діяльністю Міністерства енергетики Польщі.

ЗМІ також назвали ім’я затриманого – Марек В. Зазначається, що він підтримував контакти з російськими розвідниками, які працюють під дипломатичним прикриттям у посольстві у Варшаві.

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Також повідомляється, що дії Агентства внутрішньої безпеки Польщі узгоджувались зі спецслужбами інших країн Євросоюзу. Інформацію про це затримання підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

У свою чергу видання Onet.pl повідомляє, що затримання відбулося 23 березня, а підозрюваного взяли під арешт строком на три місяці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 березня в МЗС Польщі був викликаний посол Росії Сергій Андрєєв. Проте, чи пов'язано це із затриманням шпигуна – поки що невідомо.