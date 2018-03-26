Польские спецслужбы поймали российского шпиона

В понедельник, 26 марта, польские журналисты сообщили, что сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России.

По информации издания TVP Info, задержанный интересовался деятельностью Министерства энергетики Польши.

СМИ также назвали имя задержанного – Марек В. Отмечается, что он поддерживал контакты с российскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием в посольстве в Варшаве.

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Также сообщается, что действия Агентства внутренней безопасности Польши согласовывались со спецслужбами других стран Евросоюза. Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

В свою очередь издание Onet.pl сообщает, что задержание произошло 23 марта, а подозреваемого взяли под арест сроком на три месяца.

Напомним, ранее стало известно, что 26 марта в МИД Польши был вызван посол России Сергей Андреев. Однако, связано ли это с задержанием шпиона – пока неизвестно.