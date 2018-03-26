13:43
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Литва назвала Россию главной угрозой своей национальной безопасности

190 Читати новину українською
Россия – главная угроза для национальной безопасности Литвы
Россия – главная угроза для национальной безопасности Литвы / Фото из открытых источников

Россия в 2017 году стремилась придать положительную динамику отношениям с западными государствами, однако по-прежнему хочет "доминировать в области собственных интересов" в балтийском регионе и является главной угрозой для национальной безопасности Литвы.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отчет спецслужб Литвы.

"Основная угроза национальной безопасности Литвы возникает в связи с агрессивными намерениями и действиями России", – говорится в первых строках отчета об угрозах национальным интересам Литвы.

Читайте также: Россия – главная угроза для международной безопасности Великобритании, – глава MI-6

Авторы отчета признают, что в 2017 году Россия пыталась оказать положительную динамику отношениям с западными государствами, однако ее стратегические цели остались прежними – "изменить глобальный баланс сил и доминировать в отрасли собственных интересов, включая Балтийский регион".

В то же время добавляется, что дислоцированные в Литве вооруженные силы НАТО уменьшают возможность использования военной силы России против балтийских государств.

В отчете также говорится, что наибольшей угрозой Литва считает российские разведывательные службы, которые собирают информацию про внутреннюю, внешнюю, экономическую, оборонную политику республики.

"Российские разведывательные службы особенно интересуются президентскими выборами (выборы президента Литвы) 2019", – отмечают авторы доклада.

Также отмечается, что большая часть зафиксированных враждебных действий в кибернетической сфере в 2017 году была связана с Россией. Кроме того, в документе затронуты вопросы строительства белорусской атомной электростанции.

Читайте также: Сегодня США и страны ЕС объявят о высылке российских дипломатов, – СМИ

"Беларусь с российской корпорацией "Росатом" ускоряют процесс строительства БелАЕС, не соблюдая международных стандартов ядерной безопасности", – говорится в отчете.

Кроме того, главными угрозами для информационной политики в Литве спецслужбы считают интернет-порталы sputniknews.lt и baltnews.lt.

Теги: Новости политики Новости России Литва НАТО Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцы
сегодня, 13:14 Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцы
Євгенія Мазур 270
Як Україна може здобути перемогу над
сегодня, 13:01 Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"
237
Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
сегодня, 12:01 Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
Все про екологію 2118
В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
сегодня, 08:35 В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Ольга Черненко 6100
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 2533
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук