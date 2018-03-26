Литва назвала Россию главной угрозой своей национальной безопасности

Россия в 2017 году стремилась придать положительную динамику отношениям с западными государствами, однако по-прежнему хочет "доминировать в области собственных интересов" в балтийском регионе и является главной угрозой для национальной безопасности Литвы.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отчет спецслужб Литвы.

"Основная угроза национальной безопасности Литвы возникает в связи с агрессивными намерениями и действиями России", – говорится в первых строках отчета об угрозах национальным интересам Литвы.

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Авторы отчета признают, что в 2017 году Россия пыталась оказать положительную динамику отношениям с западными государствами, однако ее стратегические цели остались прежними – "изменить глобальный баланс сил и доминировать в отрасли собственных интересов, включая Балтийский регион".

В то же время добавляется, что дислоцированные в Литве вооруженные силы НАТО уменьшают возможность использования военной силы России против балтийских государств.

В отчете также говорится, что наибольшей угрозой Литва считает российские разведывательные службы, которые собирают информацию про внутреннюю, внешнюю, экономическую, оборонную политику республики.

"Российские разведывательные службы особенно интересуются президентскими выборами (выборы президента Литвы) 2019", – отмечают авторы доклада.

Также отмечается, что большая часть зафиксированных враждебных действий в кибернетической сфере в 2017 году была связана с Россией. Кроме того, в документе затронуты вопросы строительства белорусской атомной электростанции.

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"Беларусь с российской корпорацией "Росатом" ускоряют процесс строительства БелАЕС, не соблюдая международных стандартов ядерной безопасности", – говорится в отчете.

Кроме того, главными угрозами для информационной политики в Литве спецслужбы считают интернет-порталы sputniknews.lt и baltnews.lt.