Литва назвала Росію головною загрозою своїй національній безпеці

Росія в 2017 році прагнула надати позитивну динаміку відносинам із західними державами, проте як і раніше хоче "домінувати в галузі власних інтересів" у балтійському регіоні і є головною загрозою для національної безпеки Литви.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на звіт спецслужб Литви.

"Основна загроза національній безпеці Литви виникає у зв'язку з агресивними намірами і діями Росії", – мовиться в перших рядках звіту про загрози для нацбезпеки Литви.

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Автори звіту визнають, що в 2017 році Росія намагалася надати позитивну динаміку відносинам із західними державами, однак її стратегічні цілі залишилися колишніми – "змінити глобальний баланс сил і домінувати в галузі власних інтересів, включаючи балтійський регіон".

Водночас додається, що дислоковані в Литві збройні сили НАТО зменшують можливість використання військової сили Росії проти балтійських держав.

У звіті також мовиться, що найбільшою загрозою Литва вважає російські розвідувальні служби, які збирають інформацію про внутрішню, зовнішню, економічну, оборонну політику республіки.

"Російські розвідувальні служби особливо цікавляться президентськими виборами (вибори президента Литви) 2019 року", – наголошують автори доповіді.

Також наголошується, що велика частина зафіксованих ворожих дій у кібернетичної сфері в 2017 році була пов'язана з Росією. Окрім того, в документі порушено питання будівництва Білоруської атомної електростанції.

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"Білорусь із російською корпорацією "Росатом" прискорюють процес будівництва БелАЕС, не дотримуючись міжнародних стандартів ядерної безпеки", – мовиться в звіті.

Окрім того, головними загрозами для інформаційної політики в Литві спецслужби вважають інтернет-портали sputniknews.lt і baltnews.lt.