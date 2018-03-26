14:03
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Литва назвала Росію головною загрозою своїй національній безпеці

335 Читать новость на русском
Росія – головна загроза для національної безпеки Литви
Росія – головна загроза для національної безпеки Литви / Фото з вільних мереж

Росія в 2017 році прагнула надати позитивну динаміку відносинам із західними державами, проте як і раніше хоче "домінувати в галузі власних інтересів" у балтійському регіоні і є головною загрозою для національної безпеки Литви.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на звіт спецслужб Литви.

"Основна загроза національній безпеці Литви виникає у зв'язку з агресивними намірами і діями Росії", – мовиться в перших рядках звіту про загрози для нацбезпеки Литви.

Читайте також: Росія – головна загроза для міжнародної безпеки Британії, – глава MI-6

Автори звіту визнають, що в 2017 році Росія намагалася надати позитивну динаміку відносинам із західними державами, однак її стратегічні цілі залишилися колишніми – "змінити глобальний баланс сил і домінувати в галузі власних інтересів, включаючи балтійський регіон".

Водночас додається, що дислоковані в Литві збройні сили НАТО зменшують можливість використання військової сили Росії проти балтійських держав.

У звіті також мовиться, що найбільшою загрозою Литва вважає російські розвідувальні служби, які збирають інформацію про внутрішню, зовнішню, економічну, оборонну політику республіки.

"Російські розвідувальні служби особливо цікавляться президентськими виборами (вибори президента Литви) 2019 року", – наголошують автори доповіді.

Також наголошується, що велика частина зафіксованих ворожих дій у кібернетичної сфері в 2017 році була пов'язана з Росією. Окрім того, в документі порушено питання будівництва Білоруської атомної електростанції.

Читайте також: Сьогодні США та країни ЄС оголосять про вислання російських дипломатів, – ЗМІ

"Білорусь із російською корпорацією "Росатом" прискорюють процес будівництва БелАЕС, не дотримуючись міжнародних стандартів ядерної безпеки", – мовиться в звіті.

Окрім того, головними загрозами для інформаційної політики в Литві спецслужби вважають інтернет-портали sputniknews.lt і baltnews.lt.

Теги: Новини політики Новини Росії Литва Новини Білорусі НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійці
сьогодні, 13:05 Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійці
Євгенія Мазур 677
Як Україна може здобути перемогу над
сьогодні, 13:00 Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"
529
Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
сьогодні, 12:01 Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
Все про екологію 2266
В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
сьогодні, 08:35 В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Ольга Черненко 6316
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 2566
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук