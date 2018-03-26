МЗС чотирьох країн викликали до себе послів Росії

До Міністерства закордонних справ Польщі викликаний посол Росії в цій країні Сергій Андрєєв. Окрім того, російських послів викликали до МЗС країн Балтії.

Про це заявив прес-секретар посольства Росії в Польщі Володимир Александров, повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що 26 березня США та кілька країн Євросоюзу оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії.

"Посол Росії викликаний в МЗС на 12:00 за місцеим часом", – сказав Александров, не повідомивши інших подробиць.

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Водночас ТАСС із посиланням на посольство Росії в Латвії повідомляє, що посол Росії Євген Лук'янов викликаний в МЗС Латвії о 15:00 за місцевим часом. Пізніше 26 березня російський посол проведе прес-конференцію.

Окрім того, російський посол в Естонії Олександр Петров викликаний до МЗС країни о 15:00. У МЗС Естонії відмовилися коментувати цю інформацію.

Ще один посол Росії Олександр Удальцов викликаний до МЗС Литви.