МИД четырех стран вызвали к себе послов России

В Министерство иностранных дел Польши вызван Сергей Андреев – посол России в этой стране. Кроме того, российских послов вызвали в МИД стран Балтии.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Польше Владимир Александров, сообщает "РИА Новости".

Отметим, ранее сообщалось, что 26 марта США и несколько стран Евросоюза объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

"Посол России вызван в МИД на 12:00 по местному времени", – сказал Александров, не сообщив других подробностей.

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Между тем ТАСС со ссылкой на посольство России в Латвии сообщает, что посол России Евгений Лукьянов вызван в МИД Латвии в 15:00 по местному времени. Позднее 26 марта российский посол проведет пресс-конференцию.

Кроме того, российский посол в Эстонии Александр Петров вызван в МИД страны в 15:00. В МИД Эстонии отказались комментировать эту информацию.

Еще один посол России Александр Удальцов вызван в МИД Литвы.