Польша высылает российских дипломатов

Польша приняла решение о высылке из страны российских дипломатов, о чем проинформировала Россию.

Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, сообщает "Российская газета".

Отметим, что ранее 26 марта МИД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии вызывали к себе российских послов.

При этом о точном количестве российских дипломатов, которых ожидает выдворение из Польши, не сообщается.

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"Решение принято. Об этом информирует польская сторона", – заявил Андреев после визита в МИД Польши.

К слову, ранее также сообщалось, что 26 марта США и несколько стран Евросоюза объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.