Польша высылает российских дипломатов
Польша приняла решение о высылке из страны российских дипломатов, о чем проинформировала Россию.
Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, сообщает "Российская газета".
Отметим, что ранее 26 марта МИД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии вызывали к себе российских послов.
При этом о точном количестве российских дипломатов, которых ожидает выдворение из Польши, не сообщается.
Читайте также: Польские спецслужбы поймали российского шпиона
"Решение принято. Об этом информирует польская сторона", – заявил Андреев после визита в МИД Польши.
К слову, ранее также сообщалось, что 26 марта США и несколько стран Евросоюза объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Вокруг России назревает международный скандал: Чехия высылает "разведчиков" РФ под прикрытиемсегодня , 15:23
-
Сигнал оппонентам Порошенко в военных кругах, – французское издание об аресте Савченкосегодня , 13:56
-
Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцысегодня , 13:14
Комментарии