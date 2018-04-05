17:03
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Юлия Скрипаль впервые после отравления пообщалась по телефону с российской родственницей

249 Читати новину українською
Юлия Скрипаль поговорила по телефону с российской родственницей
Юлия Скрипаль поговорила по телефону с российской родственницей / ria.ru

Дочь бывшего разведчика Сергея Скрипаля Юлия поговорила по телефону с племянницей своего отца – 45-летней Викторией. Женщина сообщила, что ни у нее, ни у ее отца никаких необратимых процессов в состоянии здоровья нет.

О телефонном звонке Интерфаксу сообщила сама Виктория Скрипаль.

Читайте также: Отравление Скрипальа: спецслужбы Великобритании нашли место изготовления "Новичка", – The Times

Мы разговаривали, и Юлия сказала, что у нее все в порядке,
– рассказала Виктория Скрипаль.

По словам женщины, на вопрос о состоянии отца Юлия ответила, что тот отдыхает и спит, здоровье – нормальное, никаких необратимых процессов у них нет.

Кроме того, Виктория Скрипаль выразила свое удивление, что телефонный звонок от сестры поступил ей на следующий день после того, как она заявила СМИ, что ей не дают общаться с Юлией. Также племянница Сергея Скрипаля отметила, что вопрос с ее визой в Великобританию до сих пор не решили.

Ранее Виктория Скрипаль выразила беспокойство из-за бойфренда Юлии, за которого якобы собиралась выходить замуж. Она указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Теги: Новости России Великобритания отравление Отравление Сергея Скрипаля Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики
сегодня, 17:01 Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики
Лев Парцхаладзе 34
Лайфхак от
сегодня, 16:00 Лайфхак от "Привата": как обхитрить Лондонский суд с помощью украинского судебного творчества
Сергій Фурса 92
Победить Путина и выжить: что делать семьям военных
сегодня, 15:55 Победить Путина и выжить: что делать семьям военных
Олексій Годзенко
Украине повезло с врагом
сегодня, 15:02 Украине повезло с врагом
Блог Соцмережі 1664
Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор
сегодня, 13:01 Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор
Настя Сукач 115
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук