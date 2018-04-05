Юлия Скрипаль впервые после отравления пообщалась по телефону с российской родственницей

Дочь бывшего разведчика Сергея Скрипаля Юлия поговорила по телефону с племянницей своего отца – 45-летней Викторией. Женщина сообщила, что ни у нее, ни у ее отца никаких необратимых процессов в состоянии здоровья нет.

О телефонном звонке Интерфаксу сообщила сама Виктория Скрипаль.

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Мы разговаривали, и Юлия сказала, что у нее все в порядке,

– рассказала Виктория Скрипаль.

По словам женщины, на вопрос о состоянии отца Юлия ответила, что тот отдыхает и спит, здоровье – нормальное, никаких необратимых процессов у них нет.

Кроме того, Виктория Скрипаль выразила свое удивление, что телефонный звонок от сестры поступил ей на следующий день после того, как она заявила СМИ, что ей не дают общаться с Юлией. Также племянница Сергея Скрипаля отметила, что вопрос с ее визой в Великобританию до сих пор не решили.

Ранее Виктория Скрипаль выразила беспокойство из-за бойфренда Юлии, за которого якобы собиралась выходить замуж. Она указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.