"Тайный счет" и парень, причастный к спецслужбам: появились новые детали в деле Скрипаля

Вполне вероятно, что Юлия Скрипаль и ее отец Сергей, который в свое время был российским военным разведчиком, были отравлены через несколько дней после того, как женщина получила доступ к секретному банковскому счету, на котором хранились деньги от продажи дома в Британии.

Как пишут популярные британские таблоиды, на счету находилось 150 тысяч фунтов (около 200 тысяч долларов).

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Отмечается, что деньги принадлежали ее брату Александру, который умер при загадочных обстоятельствах в прошлом году в Санкт-Петербурге – ранее сообщалось, что 43-летний мужчина ушел из жизни вследствие печеночной недостаточности, а стало ему плохо, когда он отдыхал вместе со своей подругой.

По информации журналистов, доверенность пользоваться этими деньгами Юлии передал ее отец Сергей в феврале.

В то же время СМИ сообщили, что эти деньги сейчас находятся в одном из российских банков и являются половиной суммы от продажи дома, который Александр делил вместе со своей бывшей женой Натальей, которая была также дочерью полковника российской военной разведки. Как объясняется, Наталья, сейчас замужем за тренером по теннису из Уэльса, решила продать дом и часть денег передала Александру.

О тайном банковском счете рассказала племянница бывшего шпиона – 45-летняя Виктория Скрипаль. Женщина в ближайшее время собирается приехать в Великобританию, чтобы встретиться с Юлией. Британская власть уже готовится вручить ей визу, и она станет первым членом семьи, который посетит отравленную дочь экс-разведчика.



45-летняя Виктория Скрипаль, которая рассказала о "тайном счете" своей родственницы Юлии

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Женщина также выразила беспокойство относительно бойфренда Юлии, за которого та якобы собиралась выйти замуж. Виктория указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.



Юлия вместе со своим бойфрендом раньше жила в квартире отца в Москве

Как предполагают журналисты, его личность специально замалчивают российские издания. Есть и информация, что он и его мать работают на компанию, которая имеет связи с российскими спецслужбами. Кроме того сообщается, что женщина была против отношений своего сына с дочерью "предателя".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.