17:11
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
6°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Тайный счет" и парень, причастный к спецслужбам: появились новые детали в деле Скрипаля

482 Читати новину українською
Юлия Скрипаль вместе с матерью Людмилой и отцом Сергеем возле их дома в Солсбери
Юлия Скрипаль вместе с матерью Людмилой и отцом Сергеем возле их дома в Солсбери / Соцсети

Вполне вероятно, что Юлия Скрипаль и ее отец Сергей, который в свое время был российским военным разведчиком, были отравлены через несколько дней после того, как женщина получила доступ к секретному банковскому счету, на котором хранились деньги от продажи дома в Британии.

Как пишут популярные британские таблоиды, на счету находилось 150 тысяч фунтов (около 200 тысяч долларов).

Читайте также: Отравление Сергея Скрипаля: полиция выдвинула новую версию

Отмечается, что деньги принадлежали ее брату Александру, который умер при загадочных обстоятельствах в прошлом году в Санкт-Петербурге – ранее сообщалось, что 43-летний мужчина ушел из жизни вследствие печеночной недостаточности, а стало ему плохо, когда он отдыхал вместе со своей подругой.

По информации журналистов, доверенность пользоваться этими деньгами Юлии передал ее отец Сергей в феврале.

В то же время СМИ сообщили, что эти деньги сейчас находятся в одном из российских банков и являются половиной суммы от продажи дома, который Александр делил вместе со своей бывшей женой Натальей, которая была также дочерью полковника российской военной разведки. Как объясняется, Наталья, сейчас замужем за тренером по теннису из Уэльса, решила продать дом и часть денег передала Александру.

О тайном банковском счете рассказала племянница бывшего шпиона – 45-летняя Виктория Скрипаль. Женщина в ближайшее время собирается приехать в Великобританию, чтобы встретиться с Юлией. Британская власть уже готовится вручить ей визу, и она станет первым членом семьи, который посетит отравленную дочь экс-разведчика.

Скрипаль, Отруєння, Британія, таємний рахунок, гроші
45-летняя Виктория Скрипаль, которая рассказала о "тайном счете" своей родственницы Юлии

Читайте также: Отравление Сергея Скрипаля: Юлия Скрипаль уже самостоятельно ест и пьет

Женщина также выразила беспокойство относительно бойфренда Юлии, за которого та якобы собиралась выйти замуж. Виктория указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.

Скрипаль, Отруєння, Британія, таємний рахунок, гроші
Юлия вместе со своим бойфрендом раньше жила в квартире отца в Москве

Как предполагают журналисты, его личность специально замалчивают российские издания. Есть и информация, что он и его мать работают на компанию, которая имеет связи с российскими спецслужбами. Кроме того сообщается, что женщина была против отношений своего сына с дочерью "предателя".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Теги: Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля отравление Деньги Банки
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
сегодня, 17:02 Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
Олексій Чибісов 214
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сегодня, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 799
Пророссийские боевики на Донбассе понесли огромные потери
сегодня, 16:20 Пророссийские боевики на Донбассе понесли огромные потери
744
Лидера антиукранской партии в Польше обвинили в шпионаже в пользу России
сегодня, 16:58 Лидера антиукранской партии в Польше обвинили в шпионаже в пользу России
25
Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
сегодня, 14:01 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан 2972
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук