"Таємний рахунок" і молодик, дотичний до спецслужб: з'явилися нові деталі у справі Скрипаля

Цілком імовірно, що Юлію Скрипаль та її батька Сергія, який свого часу був російським військовим розвідником, було отруєно за кілька днів після того, як жінка отримала доступ до секретного банківського рахунку, на якому зберігалися гроші від продажу будинку у Британії.

Як пишуть популярні британські таблоїди, на рахунку містилося 150 тисяч фунтів (близько 200 тисяч доларів).

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Зазначається, що гроші належали її брату Олександру, який помер за загадкових обставин минулоріч у Санкт-Петербурзі – раніше повідомлялося, що 43-річний чоловік пішов із життя внаслідок печінкової недостатності, а стало йому погано, коли він відпочивав разом зі своєю подругою.

За інформацією журналістів, довіренність користуватися цими грошима Юлії передав її батько Сергій у лютому.

Водночас ЗМІ сповістили, що ці гроші зараз перебувають у одному з російських банків і є половиною суми від продажу будинку, який Олександр ділив разом зі своєю колишньою дружиною Наталею, що була також донькою полковника російської військової розвідки. Як пояснюється, Наталія, що зараз є одруженою з тренером з тенісу з Уельсу, вирішила продати будинок і частину грошей передала Олександру.

Про таємний банківський рахунок розповіла племінниця колишнього шпигуна – 45-річна Вікторія Скрипаль. Жінка найближчим часом збирається приїхати до Великої Британії, аби зустрітися з Юлією. Британська влада вже готується вручити їй візу, відтак вона стане першим членом родини, що відвідає отруєну доньку екс-розвідника.



45-річна Вікторія Скрипаль, що розповіла про "таємний рахунок" своєї родички Юлії

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Жінка також висловила занепокоєння через бойфренда Юлії, за якого та нібито збиралася виходити заміж. Вікторія вказала, що вважає його дивним, а з моменту отруєння він не давав про себе знати.



Юлія разом зі своїм бойфрендом раніше жила у квартирі батька у Москві

Як припускають журналісти, його особистість спеціально замовчують російські видання. Є й інформація, що він і його мати працюють на компанію, що має зв’язки з російськими спецслужбами. Крім того повідомляється, що жінка була проти взаємин свого сина з донькою "зрадника".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.