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Отруєння Сергія Скрипаля: поліція висунула нову версію

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Сергій та Юлія Скрипаль
Сергій та Юлія Скрипаль / Фото з вільних джерел

У рамках розслідування отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії провели допит жінки, яка, можливо, привезла їм отруєну їжу.

Жінка привезла гречку з Росії на їхнє прохання, передає The Times.

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Юлія Скрипаль мала привезти батьку крупу з лавровим листям та спеціями з Росії. Однак забула це зробити, тож попросила жінку, яка летіла іншим рейсом. Правоохоронці припускають, що отрута могла бути саме в гречці. Жінку, яка привезла передачу, уже допитали.

Утім, поки основна увага прикута до дверей будинку, на яких виявили сліди отрути.

За даними джерела, "поліція висунула підозру, що подарунки для Юлії та її батька, можливо, містили нервово-паралітичний "Новачок".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля отруєння Великобританія
Джерело: 24 Канал
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