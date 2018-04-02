Отруєння Скрипаля: британські політики вказали на символізм нападу на колишнього розвідника

На думку британських та американських політиків, до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля був залучений фахівець, який досконало розбирається у хімічній зброї. Відтак без згоди влади Росії піти на такий вчинок не можна було.

Про це йдеться у статті The New York Times. Видання вказує, що отруєння відбулося завдяки тому, що нервово-паралітичний газ нанесли на двері будинку, в якому мешкав Скрипаль. Це передбачає, що вбивця підходив до дому Скрипаля в Солсбері 4 березня, в той день, коли він і його дочка Юлія були отруєні.

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На думку незалежного експерта в галузі хімічної зброї Річарда Гатрі, подібна процедура вимагає глибоких знань хімічних процесів. Зокрема, нервову-паралітичну речовина необхідно було нанести так, щоб вона залишалася на ручці, а Скрипаль з високою часткою ймовірності взявся б за неї.

Відтак і британські, і американські чиновники висловили сумнів у тому, що до такого ризикованого вчинку вдалися "незалежні суб’єкти". Адже отримати отруту "Новачок" без схвалення на найвищому рівні у Росії навряд чи вдалося б.

Тому у політиків є лише єдине питання – чи знав про це особисто президент Російської Федерації Володимир Путін. Попри те, що немає прямих доказів його причетності, чиновники вказують на той факт, що Путін – теж колишній агент КГБ, який вміє приховувати свої зв’язки.

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При цьому політики вказують і на певний символізм у цьому отруєнні. Адже убивці могли підлаштувати аварії чи вбити Скрипаля у будь-який інший спосіб. Однак вони вибрали хімічну зброю, яка точно вивела на Росію.

Окрім того, ця операція була проведена у Великобританії неподалік Лондона. Відтак для вбивць з Росії більше немає недоступних місць для їх злочинів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.