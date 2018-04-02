Отравление Скрипаля: британские политики отметили символизм нападения на бывшего разведчика

По мнению британских и американских политиков, к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля был привлечен специалист, который в совершенстве разбирается в химическом оружии. Поэтому без согласия властей России пойти на такой поступок нельзя.

Об этом говорится в статье The New York Times. Издание указывает, что отравление произошло благодаря тому, что нервно-паралитический газ нанесли на дверь дома, где жил Скрипаль. Это предполагает, что убийца подходил к дому Скрипаля в Солсбери 4 марта, в тот день, когда он и его дочь Юлия были отравлены.

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По мнению независимого эксперта в области химического оружия Ричарда Гатри, подобная процедура требует глубоких знаний химических процессов. В частности, нервно-паралитическое вещество необходимо было нанести так, чтобы оно оставалась на ручке, а Скрипаль с высокой долей вероятности взялся бы за нее.

Поэтому и британские, и американские чиновники выразили сомнение в том, что к такому рискованному поступку удались "независимые субъекты". Ведь получить яд "Новичок" без одобрения на самом высоком уровне в России вряд ли удалось бы.

Поэтому у политиков есть лишь единственный вопрос – знал ли об этом лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Несмотря на то, что нет прямых доказательств его причастности, чиновники указывают на тот факт, что Путин –тоже бывший агент КГБ, который умеет скрывать свои связи.

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При этом политики указывают и на определенный символизм в этом отравлении. Ведь убийцы могли подстроить аварию или убить Скрипаля в любой другой способ. Однако они выбрали химическое оружие, которое точно вывело на Россию.

Кроме того, эта операция была проведена в Великобритании недалеко от Лондона. А значит для убийц из России больше нет недоступных мест для их преступлений.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.