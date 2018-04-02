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Отравление Сергея Скрипаля: полиция выдвинула новую версию

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Сергей и Юлия Скрипали
Сергей и Юлия Скрипали / Фото из свободных источников

В рамках расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании провели допрос женщины, которая, возможно, привезла им отравленную пищу.

Женщина привезла гречку из России по их просьбе, передает The Times.

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Юлия Скрипаль должна была привезти отцу крупу с лавровым листом и специями из России. Однако забыла это сделать, поэтому попросила женщину, которая летела другим рейсом. Правоохранители предполагают, что яд мог быть именно в гречке. Женщину, которая привезла передачу, уже допросили.

Впрочем, пока основное внимание приковано к двери дома, где обнаружили следы яда.

По данным источника, "полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, возможно, содержали нервно-паралитический "Новичок".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания отравление
Источник: 24 Канал
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