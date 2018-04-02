Отравление Сергея Скрипаля: полиция выдвинула новую версию
В рамках расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании провели допрос женщины, которая, возможно, привезла им отравленную пищу.
Женщина привезла гречку из России по их просьбе, передает The Times.
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Юлия Скрипаль должна была привезти отцу крупу с лавровым листом и специями из России. Однако забыла это сделать, поэтому попросила женщину, которая летела другим рейсом. Правоохранители предполагают, что яд мог быть именно в гречке. Женщину, которая привезла передачу, уже допросили.
Впрочем, пока основное внимание приковано к двери дома, где обнаружили следы яда.
По данным источника, "полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, возможно, содержали нервно-паралитический "Новичок".
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.