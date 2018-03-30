Отруєння Сергія Скрипаля: Юлія Скрипаль вже самостійно їсть і п'є

Донька колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія, яку разом із батьком 4 березня отруїли у британському місті Солсбері, добре реагує на лікування і потроху одужує.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що її стан більше не критичний, а стабільний.

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Як пише видання Sky News, Юлія Скрипаль прийшла до свідомості і вже почала самостійно їсти і пити.

Щоправда, вона все ще перебуває під цілодобовим наглядом лікарів.

Щодо стану її батька – колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля – він усе ще перебуває у критичному стані.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною, а глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ на отруєння Скрипалів міг особисто віддати президент Росії Володимир Путін і порівняв його з Гітлером.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.